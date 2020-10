POL-GT: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Polizei Gütersloh

Gütersloh (MS) - Am Donnerstagnachmittag (29.10., 16.30 Uhr) kam es an der Einmündung Kahlertstraße/ Goethestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 11-jährigen Fahrradfahrer und einem 9-jährigen Fahrradfahrer, beide aus Gütersloh, mit einem unbekannten PKW-Fahrer. Der PKW-Fahrer ist flüchtig.

Die beiden Fahrradfahrer befuhren den Radweg der Kahlertstraße in Richtung Franz-Birkhan-Ring entgegen der Fahrtrichtung. Als sie den Kreuzungsbereich an der Goethestraße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß des 11-Jährigen mit einem unbekannten VW-Fahrer. Der 11-Jährige rutschte vom Rad, der 9-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr dem 11-Jährigen auf. Die Kinder blieben unverletzt, an den Fahrrädern entstand leichter Sachschaden in Höhe von etwa 175 EUR.

Der unbekannte Fahrzeugführer stieg zunächst aus, entfernte sich aber anschließend vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er konnte wie folgt beschrieben werden: · männlich · ca. 40 Jahre alt · schwarzes Haar · schlanke Statur · ca.170 cm groß · leichter Bart · PKW der Marke VW in silber

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann weitere Angaben zum unbekannten Fahrzeugführer machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869 - 0 entgegen.

