Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Daihatsu entwendet

Wassenberg (ots)

Ein Pkw Daihatsu, mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) wurde am 13. Oktober (Dienstag), gegen 5.05 Uhr entwendet, als er vor einem Haus an der Erkelenzer Straße stand. Da sich ein Handy im Fahrzeug befand, konnte dieses geortet und so das Fahrzeug in Erkelenz, an der Straße Konrad-Adenauer-Platz, wieder aufgefunden werden. Es war dort augenscheinlich durch den oder die Täter zurückgelassen worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Pkw auch nichts entwendet. Die Ermittlungen zur Tat wurden aufgenommen und dauern weiter an.

