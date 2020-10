Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fenster eingeschlagen

Hückelhoven-Baal (ots)

Indem sie ein Fenster einschlugen, drangen Einbrecher am 12. Oktober (Montag), zwischen 8.50 Uhr und 16.10 Uhr, in ein Wohnhaus an der Friedhofstraße ein. Sie durchwühlten mehrere Räume im Inneren des Gebäudes und stahlen ein Smartphone sowie Schmuck.

