Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Holz entwendet/ Zeugen gesucht

Selfkant-Hillensberg (ots)

Da bereits mehrfach Holz von ihrem Grundstück entwendet wurde, haben Anwohner der Straße Hillensberger Weg eine Überwachungskamera an ihrem Grundstück angebracht. Diese zeichnete am Sonntag (11. Oktober), gegen 23.44 Uhr, zwei Personen auf, die mit einem Kinderfahrradanhäger ankamen, Holz einluden und wieder wegfuhren. Es handelte sich um eine weibliche und eine männliche Person, die mehrmals zurückkamen und insgesamt etwa einen Kubikmeter Holz stahlen. Ob der Fahrradanhänger geschoben wurde oder an einem Rad angehängt war, ist auf dem Video nicht zu erkennen. In der Vergangenheit war bereits mehrfach auch in der Umgebung Holz entwendet worden. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

