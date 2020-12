Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Streit

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Zu einem Streit kam es am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr zwischen den Bewohnern einer Gemeinschaftsunterkunft in der Westlichen Industriestraße. Ein 32-Jähriger musste daraufhin zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen der Polizei zum mutmaßlichen Angreifer und zum Grund der Auseinandersetzung dauern an. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell