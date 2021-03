Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Versuchter Raub bei einem 11-Jährigen.

Lippe (ots)

In Horn kam es am gestrigen Donnerstagmittag zu einem versuchten Straßenraub. Gegen 13.40 Uhr stieg ein 11-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg an der Bushaltestelle am Marktplatz in der Mittelstraße aus einem Bus aus. Beim Aussteigen trug er sein Handy in der Hand. Aus Richtung des Kotzenbergschen Hofes kamen zwei Jungen auf ihn zu, verlangten nach seinem Handy und drohten ihn zu schlagen. Der 11-Jährige weigerte sich sein Handy herauszugeben, lief in Richtung Leopoldstaler Straße davon und schrie um Hilfe. Die beiden Jungen folgten ihm. An der Kreuzung Leopoldstaler Straße / Grüne Straße versuchten die Täter ihn zu treten und schubsten ihn in ein Gebüsch. Eine Zeuge wurde auf die bedrohliche Situation aufmerksam und kündigte an die Polizei zu benachrichtigen. Daraufhin ließen die Jungen vom 11-Jährigen ab und flüchteten von der Leopoldstaler Straße in Richtung Mittelstraße. Die Ermittlungen zu dem versuchten Raub laufen.

Einer der Jungen wird wie folgt beschrieben: circa 12-14 Jahre alt, etwa 150 cm groß, schwarze glatte Haare, südosteuropäisches Aussehen, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Pullover mit weißen Punkten an der Vorderseite. Der zweite Junge ist circa 8-9 Jahre alt, etwa 140 cm groß, hat schwarze Haare, ein südosteuropäisches Aussehen und war mit einer schwarzen Hose und einem roten Schal bekleidet. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat geben können oder Hinweise zu den beiden Tätern haben, wenden sich bitte unter der Rufnummer 05261 9330 an das Kriminalkommissariat 6.

