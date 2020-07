Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 28.07.2020

Peine (ots)

Radfahrerin von freilaufendem Hund gebissen - Zeugen gesucht

Bereits am 29.06.2020, gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 17-jährige Ilsederin mit ihrem Fahrrad die Feldmark bei Bettmar. In Höhe des dortigen Modellflugplatzes (zwischen Klein Lafferde und Bettmar) kam ihr eine bislang unbekannte männliche Person entgegen, welche drei unangeleinte Hunde bei sich führte. Die Hunde, ein Berner Sennenhund, ein Dalmatiner und ein kleiner Hund unbekannter Rasse liefen auf die 17-Jährige zu. Lediglich der kleine Hund ließ sich durch seinen Besitzer zurückrufen. Der Dalmatiner und der Berner Sennenhund liefen weiter auf die Ilsederin zu. Der Berner Sennenhund biss der Radfahrerin anschließend unvermittelt mehrmals in die Wade und verletzte sie dadurch. Die Ilsederin flüchtete sich ins nahegelegene Neubaugebiet.

Zum Hundebesitzer ist bekannt: männliche Person, ca. 50-55 Jahre alt, ca. 180 cm groß, trug eine Brille, wenige Haare, fuhr einen silberfarbenen Kastenwagen.

Die Polizei in Vechelde sucht Zeugen, welche Hinweise zum Hundehalter geben können. Die Polizeistation ist unter der Telefonnummer 05302/930490 erreichbar.

