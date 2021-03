Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Auto erfasst Fußgängerin.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag ereignete sich an der Einmündung Schloßstraße / Am Alten Teich in Schötmar ein Verkehrsunfall, bei dem eine 36-jährige Frau leicht verletzt wurde. Gegen 12.40 Uhr war ein 44-Jähriger aus Bad Salzuflen mit seinem weißen BMW auf der Straße "Am Alten Teich" in Fahrtrichtung Schloßstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach links in die Schloßstraße ein. Dabei bemerkte er augenscheinlich zu spät die 36-jährige Fußgängerin, die von rechts kommend die Fahrbahn überqueren wollte, da ihr die Ampel Grün zeigte. Trotz sofortigem Abbremsen konnte der BMW-Fahrer einen Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr vermeiden. Durch den Sturz wurde die Bad Salzuflerin leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

