Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Versuchter Raub auf Wettbüro

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter ein Wettbüro an der Paulinenstraße zu überfallen. Nachdem er zunächst in einem unbeobachteten Moment versucht hatte Geld aus der Kasse zu stehlen, bedrohte er den Angestellten des Wettbüros, da dieser den Täter zwischenzeitlich erwischt hatte. Nach einem kurzen Gerangel flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Arminstraße. Der Angestellte wurde dabei leicht verletzt und musste im Klinikum Detmold behandelt werden. Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können werden gebeten sich unter 05231-6090 an die Polizei zu wenden.

