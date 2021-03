Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Unfall mit Rettungswagen und einem Leichtverletzten

Lippe (ots)

(RB) Am Samstag, 20.03.2021, um 10.50 Uhr kam es auf dem Braker Weg in Lemgo zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Beteiligten. Ein mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn fahrender Rettungswagen, welcher zu einem medizinischen Notfall unterwegs war, befuhr den Braker Weg in Richtung Lemgoer Innenstadt. Genau in dem Moment, als der 22-jährige Fahrer des RTW zum Überholen eines vor ihm fahrenden Pkw angesetzt hatte, beabsichtigte der 38-jährige Fahrer des Pkw dem RTW Platz zu machen. Zu diesem Zweck wollte er nach links in eine dortige Hauseinfahrt ausweichen. Der Fahrer des RTW konnte dem unmittelbar vor ihm abbiegenden Pkw nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt und er musste durch einen zweiten RTW ins Klinikum Lemgo gebracht werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand so starker Sachschaden, dass sie abgeschleppt werden mussten.

