Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Verkehrsunfallflucht auf REWE-Parkplatz

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstagnachmittag, 21.07.2020, gegen 14.10 Uhr, parkte ein 48-jähriger Nienburger seinen Skoda ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des REWE-Einkaufsmarktes. Bei seiner Rückkehr bemerkte er erhebliche Beschädigungen an den Türen der Beifahrerseite. Eine erste Schadensschätzung beläuft sich auf ca. 1 000 EUR. Ein Verursacher hatte sich nicht zu erkennen gegeben. Die Polizei in Nienburg bittet um eventuelle Zeugenhinweise. Möglicherweise hat die Fahrerin oder der Fahrer den Vorfall nicht oder erst später bemerkt. In diesem Fall ist es sehr sinnvoll, sich auch im Nachhinein noch bei der Polizei zu melden. Immerhin handelt es sich beim Unerlaubten Entfernen vom Unfallort um eine Straftat.

