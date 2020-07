Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lagerfeuer und Trinkgelage

Bückeburg (ots)

(ma)

Auf dem Verbindungs-/Fußweg von der Lulu-v.-Strauß-u.-Torney-Straße in die Hofwiesen zur "Liebesallee", Rückseite der Kreissporthalle, haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch bislang Unbekannte in unmittelbarer Waldnähe ein Lagerfeuer entzündet, reichlich Alkohol getrunken und den Müll bzw. eine noch glühende Feuerstelle zurückgelassen.

Der Alkoholpegel der Umweltverschmutzer war vermutlich so hoch, dass ein tragbarer Lautsprecher vergessen wurde, den die Polizei sichergestellt hat.

Die Brandstelle wurde heute Morgen von einer Anwohnerin gg. 07.00 Uhr entdeckt.

Zeugenhinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Bückeburg entgegen, Tel.: 05722/95930.

