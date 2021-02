Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Wallhausen: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 20-jährige Seat-Fahrerin war am Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr auf der K2503 aus Hengstfeld kommend in Richtung Bronnolzheim unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug der 20-Jährigen. Diese sowie deren 17-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro.

Ilshofen: Unfall auf glatter Fahrbahn

Am Donnerstagmorgen gegen 07:45 Uhr fuhr eine 21-jährige Opel-Fahrerin auf der K2668 aus Ilshofen in Richtung Oberaspach. Aufgrund der glatten Fahrbahn verlor die Opel-Fahrerin in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Die junge Frau prallte gegen eine Böschung und ihr Fahrzeug überschlug sich, sodass der Opel auf dem Dach zum Liegen kam. Die 21-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell