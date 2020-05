Polizei Paderborn

POL-PB: Senior verunglückt mit E-Bike

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Auf einer Radtour mit seinem Elektrofahrrad ist ein 80-Jähriger bei Bad Lippspringe verunglückt.

Der Senior fuhr am Montag gegen 14.10 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten (79) auf dem Radweg am Schwarzer Weg in Richtung Bad Lippspringe. An der L814 mussten beide anhalten. Beim Anfahren zur Überquerung der Landesstraße startete der 79-Jährige zuerst. Vermutlich unterschätzte der 80-Jährige beim Anfahren die Beschleunigung seines E-Bike und kollidierte mit dem Hinterrad seines Begleiters. Er stürzte selber und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

