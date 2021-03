Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Gullideckel geöffnet.

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen wurde der Polizei eine Gefahrenstelle in der Denkmalstraße gemeldet. Unbekannte hatten zwei Randgullideckel geöffnet und die Deckel auf dem Rad-/Gehweg abgelegt. Sach- oder Personenschaden entstand nicht. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, informieren bitte das Verkehrskommissariat in Detmold unter 05231 6090.

