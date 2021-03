Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zeugen für Vandalismus gesucht.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen randalierten Unbekannte in der Straße "Auf dem Tipp". Sie rissen Leitpfosten heraus und warfen die Scheibe eines Bushaltestellenhäuschens ein. Auch ein Grundstückszaun und ein Werbeschild wurden durch die Täter beschädigt. Im Tatzeitraum wurde eine Gruppe Jugendlicher in der Straße gesehen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise auf die Identität der Randalierer nimmt das Kriminalkommissariat 6 telefonisch unter 05261 9330 entgegen.

