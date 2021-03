Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Alarm verhindert Diebstahl.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten am frühen Montagmorgen in einen grauen Jaguar Land Rover zu gelangen. Das Fahrzeug stand auf dem Betriebsgelände eines Autohauses an der Benzstraße. Gegen 4:40 Uhr wurde der Alarm des Fahrzeugs ausgelöst. Die Diebe hatten an einer Tür gehebelt und dabei ein Fensterglas zerstört. Da die Alarmanlage dadurch ausgelöst wurde, flüchteten die Täter. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell