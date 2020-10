Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: 75 Jahre Charta der Vereinten Nationen: Innenminister Caffier ordnet Beflaggung an

Schwerin (ots)

Anlässlich des 75. Gründungsjubiläums der Vereinten Nationen hat Innenminister Lorenz Caffier die Beflaggung für Samstag, den 24. Oktober 2020 angeordnet.

An diesem Tag sollen in Mecklenburg-Vorpommern die Europaflagge, die Bundesflagge und die Landesdienstflagge an den Dienstgebäuden der obersten Landesbehörden auf Vollmast gesetzt werden.

