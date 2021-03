Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch scheitert.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende in die Geschäftsräume einer Versicherung im Rosental einzudringen. Die Täter hebelten an einem Fenster zum Garten hin, den man über den Fußweg zum Parkhaus "Lustgarten" erreicht. In das Haus gelangten die Einbrecher nicht. Der Sachschaden blieb gering. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell