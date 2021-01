Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendliche verletzen 17-jährigen in der Berliner Straße - Zeugen gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Sonntagabend (02.01., 19.30 Uhr) sprachen drei Jugendliche einen 17-Jährigen in der Berliner Straße an. Nachdem sie zunächst versuchten den Jugendlichen in eine abseits gelegene Gasse (unweit des Rathausvorplatzes) an der Berliner Straße zu drängen, nahmen sie dem 17-Jährigen die Brille ab. Anschließend schlugen sie auf den Jugendlichen ein. Im Zuge des Übergriffs wurde dem jungen Mann zudem noch die Geldbörse entwendet.

Nachdem die Täter zunächst davonrannten, konnten zwei der drei Tatverdächtigen in der Umgebung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten angetroffen werden. Es handelt sich um zwei 14-jährige Gütersloher. Der dritte und derzeit noch nicht identifizierte Täter soll ca. 175 cm groß sein, braune gelockte Haare haben und ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Aufgrund der Verletzungen des 17-Jährigen wurde ein Rettungswagen bestellt.

Die beiden 14-Jährigen wurden vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie nach entsprechenden Vernehmungen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat die drei Jugendlichen rund um den Tatort an der Berliner Straße beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem dritten Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

