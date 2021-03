Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zigarettenautomat gesprengt.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen sprengten mindestens zwei Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Breitenheider Straße auf. Anwohner hörten gegen 4 Uhr einen lauten Knall. Ein Zeuge sah zwei Personen, die vom Tatort in Richtung Ehrentrup flüchteten. Beide Personen trugen dunkle Kapuzenpullover. Eine der Kapuzen ist weiß. Ob die Täter Beute machten, steht noch nicht fest. Der Automat wurde komplett zerstört. Zur Fahndung nach den Tätern wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell