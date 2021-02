Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeugführer unter Einfluss von Btm und ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots)

Bockenem (kaw) Am 17.02.2021 gegen 04:35 Uhr kontrollierten Beamte des PK Bad Saltdetfurth in der Negenbornstraße in Bockenem einen 31-jährigen Audi-Fahrer aus Seesen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich zunächst heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Des Weiteren ergaben sich Verdachtsmomente auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem 31-jährigen Mann. Ein freiwillig durchgeführter Urin-Schnelltest bestätigte den Verdacht. Der Test reagierte postiv auf die Abbaustoffe von THC und Amphetaminen. Der Fahrzeugführer wurde im Anschluss in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Auf ihn kommen nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

