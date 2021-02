Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kellerbrand in Dötzum

Hildesheim (ots)

GRONAU - (jpm) Am gestrigen Nachmittag, 17.02.2021, gegen 15:50 Uhr, kam es im Ortsteil Dötzum aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Pfingstanger.

Vorliegenden Informationen zufolge wurden keine Personen verletzt. Das Feuer wurde durch ehramtliche Retter der Freiwilligen Feuerwehren aus Gronau, Betheln und dem Despetal gelöscht.

Zur entstandenen Schadenshöhe liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch Beamte des 1. Fachkommissariats übernommen.

