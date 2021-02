Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen, (Hasede) - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Giesen, Hinter den Gärten (Jan.) - Am Mittwoch, den 17.02.2021 ereignete sich in der Zeit von 11:00 bis 14:00 Uhr im Ortsteil Hasede der Gemeinde Giesen eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte möglicherweise beim Rangieren einen Gartenzaun eines Privatgrundstückes in der Straße Hinter den Gärten. Dabei wurde ein Pfosten des Maschendrahtzaunes verbogen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-115 zu melden.

