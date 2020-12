Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Beschädigungen an Polizeifahrzeug und Verkaufsgeschäften

Ein 41-Jähriger ist am Montagvormittag ein weiteres Mal beim Polizeirevier in der Hauptstraße aufgeschlagen und hat erneut Schaden angerichtet. Es handelt sich hierbei um den gleichen Mann, der bereits am Freitag beim Polizeirevier für Ärger gesorgt hat. Dieses Mal übergab der 41-Jährige gegen 11:45 Uhr einem Polizeibeamten einen mit nationalsozialistischen Symbolen beschmierten Briefumschlag. Anschließend ergriff der Mann die Flucht, beschädigte hierbei einen vor der Dienststelle abgestellten Polizeiwagen und rannte in Richtung Innenstadt. Dort kam es zu weiteren Sachbeschädigungen bei insgesamt drei Geschäften. Eine nacheilende Streifenbesatzung konnte den Störer überwältigen und ihn vorläufig festnehmen. Der von ihm verursachte Sachschaden dürfte nach derzeitiger Schätzung an die 1.000 Euro heranreichen. Ihn erwartet nun ein neuerliches Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Pressemeldung vom 30.11.2020, 9:50 Uhr

POL-OG: Offenburg - Sachbeschädigung an Dienstgebäude und Polizeifahrzeugen

Offenburg Ein 41-Jähriger hat am Freitagnachmittag beim Polizeirevier in der Hauptstraße gleich mehrere Sachbeschädigungen begangen. Der Mann verlangte kurz vor 14 Uhr an der Sprechanlage der Dienststelle nach einem Beamten, der zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht im Dienst war. Hierauf geriet der Mann offensichtlich in Rage und zündete mutmaßlich mit einem Feuerzeug die Türsprechanlage sowie mehrere dort befindliche Hinweisschilder an. Zu einer Brandentwicklung kam es nicht. Weiterhin steht der 41-Jährige im Verdacht, mit einem großen Stein gegen die Seitenscheibe eines Polizeifahrzeugs geworfen und mit dem Fuß gegen einen weiteren Dienstwagen getreten zu haben. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Gegen den Mann wird wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

