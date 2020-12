Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Alkoholisierter Randalierer in Gewahrsam

LahrLahr (ots)

Ein alkoholisierter 36-jähriger Mann randalierte in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 22 Uhr an einem PKW in der Hugo-Eckener-Straße. Da der Unbelehrbare einem Platzverweis trotz mehrfacher Aufforderung und Gewahrsamsandrohung nicht nachkam, wurde der Mann schließlich in behördliche Obhut genommen. Der Mann steht im Verdacht unmittelbar zuvor unter Alkoholeinfluss von rund 1,7 Promille mit einem Fahrrad am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Das Ergebnis einer entnommenen Blutprobe soll hierzu genaueren Aufschluss erbringen. An dem PKW entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden. /nb

