Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Bockenem (kaw) Am 18.02.2021 kam es in der Zeit zwischen 09:40 Uhr - 10:10 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl Supermarktes in dem Schlangenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen, in einer Parkbucht geparkten, schwarzen Mitsubishi an der hinteren linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 800 EUR. Die Polizei Bad Salzdetfurth nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

