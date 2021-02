Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 10.02.2021, kam es im Stadtgebiet von Lörrach aufgrund der Witterungsverhältnissen zu vier Unfällen. Zwei davon mit Verletzten. An der Kreuzung Schiller- / Brühlstraße ereignete sich eine Vorfahrtsverletzung. Der Fahrer eines Audi befuhr die Brühlstraße, missachtete die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt und kollidierte mit einer von links kommenden VW-Fahrerin. Die 43-jährige VW-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Auf dem Fußgängerüberweg in der Gretherstraße wurde eine 21-jährige Fußgängerin von einem Pkw angefahren. Der Pkw-Fahrer erkannte seine Wartepflicht gegenüber der Fußgängerin und bremste sein Fahrzeug ab. Die Fußgängerin erkannte dies und querte den Fußgängerüberweg. Trotz geringer Geschwindigkeit und eines Ausweichmanövers konnte der Pkw-Fahrer einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht verhindern, da sich unter der schneebedeckten Fahrbahn eine Eisschicht befand. Die Fußgängerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fußgängerin wurde zum Glück nur leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

