Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Rauch im Schwimmbad

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 10.02.2021, wurde der sogenannten Integrierten Leitstelle gemeldet, dass es in einem Technikraum im Schwimmbad in der Berliner Straße in Denzlingen, während Handwerksarbeiten stark aus einem Elektrogerät qualme. Aufgrund des möglichen Gefahrenpotentials waren binnen kurzer Zeit etliche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei vor Ort. Zu einem Brandausbrauch ist es nicht gekommen. Beschädigt wurde ausschließlich das qualmende Elektrogerät. Derzeit spricht alles für einen elektrischen Defekt, der zu einem Schmorbrand führte. Verletzt wurde niemand.

