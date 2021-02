Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L 104 - Pkw überschlägt sich

Freiburg (ots)

Vogtsburg - Eine an die Witterungsverhältnisse nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwoch 10.02.2021 gegen 12:19 Uhr auf der schneebedeckten L 104 zwischen Breisach und Vogtsburg-Burkheim gewesen sein. Der Fahrer eines Opel Meriva war ins Schleudern geraten und hatte sich im angrenzenden Ackergelände überschlagen. Das Fahrzeug war auf der Fahrerseite zum Liegen gekommen. Der 71jährige Fahrer konnte mit etwas Mühe über die Heckklappe befreit werden. Er musste aufgrund der mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Neben Notarzt und Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Breisach am Einsatzort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell