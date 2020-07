Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: "Fahrradunfallklassiker"; Autofahrer öffnet Fahrertür und übersieht junge Fahrradfahrerin

Mannheim-Feudenheim (ots)

Der "Fahrradunfallklassiker" schlechthin ereignete sich am Donnerstagabend, kurz nach 19.30 Uhr im Stadtteil Feudenheim. Ein 24-jähriger Fordfahrer parkte im Kreuzungsbereich Wingertsau/Talstraße mit seinem Auto am rechten Fahrbahnrand und wollte gerade aussteigen, als ein 11-jähriges Mädchen mit seinem Fahrrad vorbeifahren wollte. Da der junge Mann der Empfehlung aus Fahrschulzeiten nicht beherzigte und den "Schulterblick" vor dem Öffnen der Fahrertür vorzunehmen, stieß das Mädchen gegen die Fahrertür und stürzte zu Boden. Mit Prellungen und leichten Kopfverletzungen kam das Kind nach seiner Erstversorgung in eine Klinik, wo es zur Überwachung stationär aufgenommen wurde.

