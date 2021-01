Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen nach Unfallfucht

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr befuhr eine junge Frau mit ihrem 4-jährigen Sohn im Kindersitz auf dem Fahrrad den Rosenweg in Richtung Ziegelstraße. In Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 11 kam ihr ein blaues Auto mit einer Fahrzeugführerin entgegen und touchierte sie. Die Fahrradfahrerin kam zu Fall. Das blaue Fahrzeug hielt kurz an und fuhr dann aber in Richtung "Neue Heimat" davon. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen an der rechten Hand. Sie wurde noch am Unfallort notärztlich versorgt. Mutter und Sohn, der augenscheinlich unverletzt blieb, wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten blauen Fahrzeug bzw. zum Unfallhergang geben können, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222 5709-0, in Verbindung zu setzen. Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine Frau unbekannten Alters mit langen braunen Haaren in einem blauen Fahrzeug handeln.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell