Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Landkreis Konstanz) Vorfahrtsunfall mit leicht verletzter Person (27.10.2020)

Radolfzell am BodenseeRadolfzell am Bodensee (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der Kreuzung der Hegaustraße mit der Höristraße ereignet hat, ist ein 55-jähriger Audi-Fahrer leicht verletzt worden. Eine 53-Jährige war gegen 17 Uhr mit einem Ford Focus auf der Hegaustraße unterwegs und wollte auf die bevorrechtigte Höristraße fahren. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen Audi, dessen 55-jähriger Fahrer sich von rechts der Kreuzung näherte. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos zog sich der Audi-Fahrer leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von knapp 4000 Euro.

