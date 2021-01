Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nachts an Auto zu schaffen gemacht

BorkenBorken (ots)

Die Flucht ergriffen haben zwei überraschte Täter in der Nacht zum Samstag in Borken: Ein Autofahrer hatte bemerkte, dass die beiden sich an seinem Wagen zu schaffen machten. Das Geschehen spielte sich gegen 04.25 Uhr auf einem Parkplatz an der Anna-Katharina-Emmerick-Straße ab. Einer der Tatverdächtigen war circa 1,85 Meter groß und trug eine dunkelgraue Winterjacke mit Kapuze. Von seinem Komplizen ist bekannt, dass er dunkel gekleidet war. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

