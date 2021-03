Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Autofahrer fährt einfach weiter.

Lippe (ots)

Am Mittwoch befuhren zwei Kinder (11 und 12 Jahre alt) mit ihren Fahrrädern nebeneinander die Moorstraße in Richtung der Brunnenstraße. Etwa zwischen 14:50 Uhr und 15:00 Uhr befanden sich die beiden zwischen der Brunnen- und der Bergstraße, als die 11-Jährige von einem dunklen PKW, eventuell einem SUV, angefahren wurde. Durch den leichten Anstoß des Autos geriet das Fahrrad des Kindes ins Straucheln. Zunächst verhakten sich die Lenker der beiden Fahrräder, dann stürzte die 11-Jährige zu Boden. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Das andere Mädchen blieb unverletzt. Der dunkle Wagen, der wahrscheinlich von einem Mann gelenkt wurde, fuhr weiter in Richtung der Bergstraße. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf das flüchtende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter 05231/6090 zu melden.

