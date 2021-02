Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auto an bislang unbekannter Örtlichkeit angefahren und geflüchtet (27.01.-30.01.2021)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat vergangene Woche im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag einen VW beschädigt. Der dunkle VW Tigra wird für Lieferdienst einer Gaststätte benutzt und war in diesem Zeitraum im Stadtgebiet Konstanz unterwegs. Der Unfallverursacher beschädigte den VW an der hinteren Tür der Beifahrerseite und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro zu kümmern. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und Angaben zu der Unfallörtlichkeit oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wollmatingen, Tel.: 07531 94299-3, in Verbindung zu setzen.

