Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Aufmerksame Zeugen

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 13:40 Uhr, hat eine 30-jährige Frau auf der Fliederstraße ein Auto beschädigt. Die Lippstädterin war mit ihrem Wagen gegen das am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeug einer 83-Jährigen gefahren. Danach fuhr sie schnell davon, was eine aufmerksame Zeugin beobachten konnte. Durch das notierte Kennzeichen konnte die Polizei die Verursacherin zuhause ausfindig machen. Sie beteuerte, dass sie von dort die Polizei rufen wollte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der Frau sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell