POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.02.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Ermittlungen nach schockierendem Internetvideo

Nachdem in den letzten Tagen mehrere Meldungen über ein Internetvideo bei der Polizei Öhringen eingingen, hat diese nun den vermeintlichen Täter ermitteln können. In dem Video, welches auf verschiedenen sozialen Netzwerken und Chatprogrammen kursierte, ist zu sehen wie ein Jugendlicher einen älteren Mann auf den Boden drückt und diesem ins Gesicht schlägt. Außenherum stehen weitere Jugendliche und filmen das Geschehen, während der ältere Mann schützend die Hände vor sein Gesicht hält. Das Video verbreitete sich im Internet sehr rasch, wobei anschließend auch Drohungen gegen den Jugendlichen ausgesprochen wurden. Die Polizei Öhringen konnte durch umfangreiche Ermittlungen bereits kurze Zeit später den jugendlichen Täter ermitteln. Am Donnerstag wurde zudem der Mann aus dem Video, ein 63-Jähriger, ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Öhringen.

