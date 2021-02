Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.02.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Mulfingen: Bei Glätte verunfallt - 10.000 Euro Sachschaden

Glätte war vermutlich die Ursache für einen Unfall am Donnerstagmorgen um 6.30 Uhr auf der Hohenlohestraße in Mulfingen. Der 18-jährige Fahrer eines VW war mit seinem Transporter auf der Hohenlohestraße unterwegs und kam vermutlich aufgrund der Fahrbahnglätte von der Straße ab. Dort kollidierte der Wagen mit einer Mauer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Schöntal: Verkehrsunfall mit Personenschaden - 4.000 Euro Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Donnerstag gegen 6.40 Uhr auf der Landstraße bei Schöntal. Der 33-jährige Fahrer eines Mazda kam vermutlich aufgrund von Glätte zwischen Crispenhofen und Westernhausen von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Leitpfosten. Durch den Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 18-jährige Beifahrer wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von circa 4.000 Euro.

