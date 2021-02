Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.02.2021 mit einem Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang Unbekannter hat zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 10.30 Uhr ein geparktes Auto in der Ritterbrunnenstraße in Adelsheim beschädigt. Die 48-jährige Eigentümerin eines Opel stellte diesen am Donnerstagabend in der Ritterbrunnenstraße ab und bemerkte am nächsten Morgen, dass in der Nacht jemand den Seitenspiegel beschädigt hatte. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 250 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell