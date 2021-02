Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.02.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Baustelleneinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am Dienstagnachmittag in eine Wohnhausbaustelle in Neuenstein ein. Die Diebe drangen zwischen 14 Uhr und 15 Uhr in die Baustelle in der Schulstraße ein und hebelten die Baustellentür auf. Von dort entwendeten die Unbekannten mehrere Werkzeuge der Baufirma. Anschließend flohen sie unerkannt. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder im Bereich der Baustelle eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden vom Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell