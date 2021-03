Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen verunglückte ein 21-jähriger Mann aus Barntrup auf der Extertalstraße. Er wurde dabei schwer verletzt und musste in eine Klinik gefahren werden. Gegen 2:40 Uhr befuhr er die Straße mit seinem grauen Alfa Romeo aus Barntrup kommend in Richtung Alverdissen. Aus unbekannter Ursache kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend schleuderte der Wagen weiter und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, bevor der Wagen total zerstört vor einem weiteren Baum zum Stehen kam. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180 zu melden.

