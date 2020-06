Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots)

Ein 40-jähriger Randalierer zertrümmerte am Samstag gegen 21:15 Uhr Geschirr und Einrichtungsgegenstände in der Wohnung seiner Freundin in der Feuerbachstraße. Danach verlagerte sich der Streit des Paares vor das Anwesen auf offene Straße, wo der Beschuldigte schließlich durch mehrere Einsatzkräfte angetroffen werden konnte. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann aggressiv und außerdem fortwährend beleidigend. Gegen das Anlegen der Handfesseln und Verbringen zum Gefangenenkraftwagen setzte er sich körperlich zur Wehr. Auf der Fahrt zur Dienststelle beschädigte der Beschuldigte die Tür der von ihm im Gefangenenkraftwagen belegten Zelle. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Sowohl er als auch die Einsatzkräfte blieben körperlich unverletzt. Der Einsatz in der Feuerbachstraße wurde von zahlreichen Schaulustigen interessiert verfolgt. |pvd

