POL-LIP: Detmold. Scheibe eingeschlagen.

Lippe (ots)

Unbekannte schlugen eine Seitenscheibe eines schwarzen Ford Transits ein, der in der Westerfeldstraße am Straßenrand abgestellt war. Ob die Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auch Beute machten, steht noch nicht fest. Möglicherweise fühlten sich die Diebe gestört. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

