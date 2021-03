Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Firmeneinbruch.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in eine Firma in der Haustenbecker Straße ein. Die Täter schlugen das Glaselement einer Tür ein und gelangten so in die Büros. Hier brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell