POL-NE: Einbruch in Tankstelle - Die Polizei fahndet nach Tätern

Meerbusch (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (24.02.), gegen 2:20 Uhr, brachen Unbekannte in eine Tankstelle an der Xantener Straße in Meerbusch ein. Nach ersten Erkenntnissen benutzten die Täter dabei einen Gullydeckel, um die Eingangstür aus Glas einzuschlagen. Sie betraten den Innenraum und entwendeten Zigarettenschachteln. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich um zwei Tatverdächtige handeln, die in einem dunklen PKW aus Richtung Büderich zum Tatort kamen. Ihre Beute packten sie in einen rot-orangenen Deckenbezug. Sie sollen sich anschließend in Richtung Lank-Latum entfernt haben.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zur Identität der beiden Unbekannten oder zu ihrem Fahrzeug geben können. Diese nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

