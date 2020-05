Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rollerfahrer bringt Radfahrerin zum Stürzen und flüchtet

Oberneisen / Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Ein Ehepaar war mit seinen Fahrrädern am Samstag, 30.05.2020, 15.00 Uhr, auf dem Radweg von Hahnstätten nach Oberneisen unterwegs. In einer langgezogenen und einsehbaren Kurve überholten sie zwei andere Radfahrende. Plötzlich kam ihnen in schneller Fahrt ein Roller, besetzt mit zwei vermutlich Jugendlichen, entgegen. Während der Mann noch eine Vollbremsung machen und ausweichen konnte, stieß seine Frau mit ihrem Rad gegen das Rad ihres Mannes und stürzte. Der Rollerfahrer hielt etwas weiter an, drehte sich um und fuhr dann weiter. Dabei soll es sich um einen weißen Roller gehandelt haben. Der Fahrer trug einen Helm, der Sozius keinen. Die Gestürzte zog sich vermutl. eine Fraktur am linken Unterarm sowie Schürfwunden am Knie zu. Die anderen Radfahrer werden gebeten, sich als Zeugen zu melden. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez, Tel.: 06432/601-0 oder pidiezwache@polizei.rlp.de

