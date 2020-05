Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kördorf - 9-jähriges Kind durch Hundebiss verletzt

Kördorf (ots)

Wie der Polizei erst später mitgeteilt, wurde am 25.05.2020 gegen 19:00 Uhr eine 9-jährige von einem Hund gebissen und hierbei im Gesicht verletzt. Nach vorläufigem Ermittlungsstand, spielte das geschädigte Kind mit der gleichaltrigen Tochter des Hundehalters in dessen Hofeinfahrt. Aus bisher unbekannter Ursache fiel der Hund das Kind an und biss es mehrfach. Hierbei erlitt das Mädchen u.a. schwere Verletzungen im Gesichtsbereich, welche jedoch nicht lebensbedrohlich waren. Durch verständigte Rettungskräfte wurde das Kind mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Gegen den 50-jährigen Hundehalter wird nun u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Das zuständige Ordnungsamt wurde zur Einleitung weiterer Maßnahmen im Zusammenhang mit der Hundehaltung informiert.

