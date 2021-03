Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: In Reihenhaus eingebrochen + Brand eines Küchengeräts

Landkreis Verden (ots)

In Reihenhaus eingebrochen

Achim. Zu einem Einbruch in ein Reihenhaus kam es am Dienstag, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr, in der Straße "Auf dem Kamp". Derzeit unbekannte Täter öffneten Gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten anschließend das Wohnhaus. Hier entwendeten sie Bargeld und Schmuck, bevor sie vom Tatort flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Polizei unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen weiterhin eine individuelle Beratung zum Thema "Einbruchschutz" anbietet. Dies gilt für Geschädigte von entsprechenden Straftaten sowie als Vorsorge. Als Ansprechpartner steht hier der Beauftragte für Kriminalprävention in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Herr Kopietz, unter der Telefonnummer 04231/806-108 zur Verfügung.

Brand eines Küchengeräts

Dörverden. In der Straße "Alte Furth" geriet nach ersten Erkenntnissen ein Toaster bei der Benutzung durch zwei Kinder in Brand. Nachdem sie die Freiwillige Feuerwehr alarmierten, konnte ein Feuerwehrmann, der in der Nähe wohnt, den Brand mit eigenen Mitteln löschen. Die Kinder wurden aufgrund der entstandenen Rauchgase vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand lediglich ein geringfügiger Schaden in der Küche. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr die Wohnung ausgelüftet hatte, stellte ein Schornsteinfeger keine Schadstoffbelastungen mehr fest. Die Wohnung blieb somit weiterhin bewohnbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell