Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Vier Einbrecher festgenommen

Achim (ots)

Achim. Zu einer Festnahme von insgesamt vier männlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 31 und 49 Jahren kam es am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Bierdener Kämpe. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten die Männer in ein Einfamilienhaus im Winterweg einzubrechen, scheiterten hierbei jedoch. Als sich die Tatverdächtigen vom Tatort entfernten, wurden sie durch die Polizei auf frischer Tat festgenommen. Das Polizeikommissariat Achim hat ein Strafverfahren gegen die Männer eingeleitet und umgehend die weiteren Ermittlungen übernommen.

